الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته لباريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد إتمام المشاركة فى مؤتمر باريس لدعم السودان وقمة دعم تمويل الاقتصاديات الأفريقية.

وكان الرئيس السيسي أكد أن مشاركة مصر في هذا المؤتمر الهام، إنما تأتي انطلاقاً من اقتناع راسخ لدينا بأن أمن واستقرار السودان هو جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة، كما تعكس التزام مصر وإرادتها السياسية الثابتة بألّا تدخر جهداً لدعم استدامة السلام والتنمية والاستقرار في السودان، والحفاظ على وحدة أراضيه، وهو ما يأتي بالتوازي مع ما تشهده العلاقات الثنائية من قفزات متسارعة لتحقيق التكامل الفعلي بين البلدين في عدد من المجالات الحيوية.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في العاصمة الفرنسية باريس، الرئيس السنغالي "ماكي سال".

استقبل الرئيس السيسي، اليوم، برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وذلك بمقر إقامته في باريس.