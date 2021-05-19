الليلة.. "قمر التربيع الأول لشوال" يحجب نجم لامع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

يرصد بسماء مصر والوطن العربي، مساء اليوم الأربعاء 19 مايو 2021، قمر شوال في طور التربيع الأول، وهي فرصة مثالية للتعرف على تفاصيل سطحه.

وقال المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إن فترة التربيع الأول يظهر فيها نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلم، والوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

وأوضح أبو زاهرة عبر الصفحة الرسمية للجمعية على فيسبوك، أن القمر سيصل لحظة التربيع الأول عند الساعة 10:12 م بتوقيت السعودية ( 07:12 م بتوقيت جرينتش) وبذلك يكون قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض هذا الشهر.

من ناحية أخرى، سيقوم قمر التربيع الأول بالمرور أمام النجم ايتا الأسد وهو رابع ألمع نجم في كوكبة الأسد في ظاهرة تسمى الاحتجاب، ستحدث كافة مراحلها مساء اليوم في سماء شبة الجزيرة العربية وبلاد الشام وشمال شرق أفريقيا وجنوب غرب آسيا.

وبشكل عام، ظاهرة الاحتجاب ترصد من جزء صغير من سطح الأرض، نظرًا لأن القمر أقرب بكثير إلى الأرض من الأجرام السماوية الأخرى، لذلك فإن موقعه الدقيق في السماء يختلف اعتمادًا على الموقع الدقيق للراصد بسبب (اختلاف المنظر) الكبير؛ يختلف موقع القمر كما يُرى من نقطتين على جانبي الأرض بمقدار درجتين ، أو أربعة مرات قطر البدر.

وظاهرة الاحتجاب ستبدأ باختفاء النجم إيتا الأسد خلف النصف الغير مضاء من القمر وسيعود للظهور من النصف المضاء ويفضل الاستعانة بالمنظار او تلسكوب صغير وهي فرصة للتصوير ،وسوف يكون ذلك الحدث في المناطق السعودية وفق ما يلي:

مكة المكرمة (09:01 - 09:14)، المدينة المنورة (08:58 - 10:08)، الرياض( 09:12 - 10:08)، جدة (09:01 - 10:14)، الدمام (09:17 - 10:02)، تبوك (08:48 - 09:57)، أبها (09:12 - 10:22)، جيزان (09:13 - 10:25)، القصيم (09:05 - 10:04)، بيشة (09:09 - 10:19)، رابغ (09:00 - 10:12)، الطائف (09:04 - 10:15)، حفر الباطن ( 09:09 - 09:58)، الأحساء (09:17 - 10:06)، الجوف (08:55 - 09:54)، الظهران (09:18 - 10:03).

أما في بعض المدن العربية سيكون الاحتجاب (حسب للتوقيت المحلي) : أبوظبي ( 10:27 - 11:07) - القاهرة (07:33 - 08:50) ، البحرين (09:30 - 10:04) ، القدس ( 08:42 - 09:48) ، بغداد ( 09:04 - 09:42)، عمان (08:44 - 9:48) ، الكويت (09:13 - 09:54) ، بيروت ( 08:41 - 09:42) ، مسقط (10:35 - 11:06) ، الدوحة ( 09:21 - 10:05) ، الخرطوم (08:02 - 09:18)، دمشق (08:44 - 09:43) ، مقديشو (09:43 - 10:42).

وبشكل عام، تعتبر ظاهرة احتجاب الأجسام السماوية واحدة من أكثر المشاهد روعة وتقدم فرص علمية مهمة، فمن خلالها من الممكن اكتشاف رفقاء جدد للنجوم وتحديد وجود أقمار محتملة تدور حول الكويكبات وتحسين معرفة ارتفاعات قمم الجبال وأعماق الوديان في المناطق القطبية القمرية وإجراء تصحيحات دقيقة لمواقع النجوم وتحسين معرفة شكل وأحجام الكويكبات وغيرها.

جدير بالذكر، أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليلة وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.