"النار مسكت في الأنتريه".. السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية بكورنيش المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

سيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق اندلع في شقة سكنية بكورنيش حلوان أمام حديقة 6 أكتوبر.

وأكد مصدر أمني - فضل عدم ذكر اسمه - لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر بشرية.

وقال إن سبب الحريق نشوبه في أحد أثاثات المنزل "أنتريه" وامتداد النيران لباقي محتويات الشقة، ما أدى إلى تصاعد الأدخنة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة القاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية بكورنيش حلوان.

وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية، بسيارات إطفاء وأخمدت الحريق.