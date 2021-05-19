شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: بايدن حث نتنياهو على خفض التصعيد بدءًا من الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ‭ ‬‬اليوم الأربعاء، على خفض التصعيد في صراع غزة «تمهيدا لوقف إطلاق النار».

وتابعت، كارين جان بيير، في مؤتمر صحفي عقد في الولايات المتحدة اليوم، أن نتنياهو وبايدن أجروا مناقشة بشأن تطورات الأحداث في غزة والتقدم الإسرائيلي في إضعاف قدرات حماس والجهود الدبلوماسية المستمرة من حكومات المنطقة والولايات المتحدة”.

وأضافت بيير: «الرئيس أبلغ نتنياهو بأنه يتوقع خفضًا كبيرا في التصعيد، اليوم تمهيدا لوقف إطلاق النار”.

وتظاهر عدد من المحتجين على الممارسات الإسرائيلية، الأربعاء، أمام القنصليات الإسرائيلية العامة في عدد من الولايات الأمريكية منددين بالعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في القدس والضفة وقطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، تجمع المتظاهرون أمام القنصلية الإسرائيلية في نيويورك رافعين لافتات تدعو لإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية على غزة والقدس الشرقية، وسط حراسة أمنية مكثفة من القوات الشرطية الأمريكية.

من جانبها تقدمت منظمة «إن لم يكن الآن» غير الحكومية المكونة من اليهود الأمريكيين، عريضة تدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ووقف المساعدات الأمريكية لإسرائيل.