شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة : 33984 طالبا وطالبة أدوا الامتحان التكميلي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجدي الجيار وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي أدوا الامتحان التكميلي اليوم لمادتي اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والبالغ عددهم 21526 طالبًا وطالبة.

كما أدى طلاب الصفوف الأول والثاني والثالث الاعدادي الامتحان التكميلي لمادتي اللغة الانجليزية والرياضيات والدراسات للصف الثالث الإعدادي، وبلغ إجمالي المتقدمين 10220 طالبا وطالبة.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوى امتحان لمادتي اللغة الأجنبية الاولى والفلسفة والمنطق والرياضيات وبلغ اجمالى المتقدمين 1301 طالب وطالبة، كما أدى طلاب الصف الثانى الثانوى مادتى اللغة الاجنبية الاولى والكمياء والأحياء وبلغ اجمالي الطلاب 898 طالب وطالبة .

وسوف يؤدي طلاب الصفين الاول الثانى الثانوي العام باقي الامتحانات التكميلية لهم يومي الخميس السبت الموافقين 20 و22 مايو 2021.

وشدد ” الجيار” على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من اداء الامتحانات بمدارس تعليم الجيزة مع إتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقاً لخطة الدولة والمحافظة في مواجهة فيروس كورونا وعدم دخول أي فرد إلا بارتداء الكمامات.