شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم أسوان يكرم طالب اخترع سيارة تعمل بالكهرباء لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، الطالب محمد أحمد محمود بمدرسة العطوانى الإعدادية الجديدة التابعة لإدارة إدفو التعليمية، لفوزه بالمركز الأول على مستوى المديرية فى مسابقة المخترع الصغير ٢٠٢١، وذلك بحضور شقيقة الطالب.

وقام وكيل الوزارة كذلك بتكريم منال محمد حسين ، معلمة العلوم بالمدرسة والمشرفة على الطالب ، والاختراع عبارة عن سيارة تعمل بالكهرباء لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة .

وقدم وكيل الوزارة التهنئة للطالب واسرته باعتباره أحد النماذج المضيئة بأسوان، متمنيًا له مزيد من النجاح والتميز وعدم التوقف عن التفكير والابتكار، وتطوير اختراعه للحصول على مركز متميز على مستوى الجمهورية خلال العام المقبل.