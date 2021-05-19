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رئيس الوزراء : إعادة فتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ بإجراءات احترازية

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محمد عبد العاطي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس ، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

وقررت اللجنة الاستمرار في تطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة في اجتماعها السابق، وذلك حتى نهاية شهر مايو الجاري، باستثناء القرار الخاص بالحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، حيث تقررت إعادة فتحها وإتاحتها لاستقبال المواطنين، شريطة الالتزام بكل حسم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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