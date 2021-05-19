شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمستشفى الصالحية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الأربعاء، بالمرور على مستشفى الصالحية الجديدة المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة.

استهل وكيل الوزارة زيارته بتهنئة مدير المستشفي والأطقم الطبية، وجميع العاملين بمناسبة عيد الفطر المبارك، مشيدا بجهودهم المخلصة المبذولة في تطبيق بروتوكولات العلاج الدوائي والأكسجين، بكل دقة وعلي الوجه الأمثل، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والإستفادة القصوى للمرضي بالمستشفي، وذلك ضمن ٥ مستشفيات متميزة بالصحة، متمنيا لهم مزيد من التقدم والازدهار.

كما تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك التأكد من تواجد القوي البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وإرتداءهم للواقيات الشخصية أثناء العمل، كما حرص علي الإستماع إلي المرضي، ومعرفة مدي رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم.

وكلف وكيل وزارة الصحة مدير المستشفي بتوفير كيس دم لمريض كلي علي الفور دون الإنتظار غداً، موجهاً بتوفير أكياس الدم له وللحالات المماثلة مجاناً، مع التأكيد علي توفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضي، ومن تقديم العلاج لمرضي كوفيد ١٩ وفقاً لبروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة المصرية، كما تفقد مطبخ المستشفي وتم التأكد من تقديم الوجبات الغذائية بصورة جيدة، وزيادة نسبة البروتين للمرضي بما لا يتعارض مع الحالة الصحية لهم، كما تم التأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بالأقسام الطبية بالمستشفى، مؤكداً على تكثيف أعمال التطهير والتعقيم والجرد اليومي للأقسام الطبية بالمستشفي، حفاظاً علي المرضي والعاملين والفرق الطبية بالمستشفي.