شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن «حياة كريمة».. تقديم خدمات طبية لـ1494 مواطن بقرية شم القبلية في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا الأربعاء، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجًا وضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تصريحات له، الأربعاء، إن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية شم القبلية بمركز مغاغة، خلال يومي 17 و18 مايو الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1494 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، وأسفرت عن إجراء 203 حالة جراحة، و611 حالة أطفال، و226 باطنة و132 قلب و76 نساء و69 تنظيم أسرة و61 أسنان و116 حالة أنف وأذن، إلى جانب أنه تم عمل 114 تحاليل مختلفة وعمل 40 حالة موجات صوتية، وعمل 10 حالات رسم قلب وعمل 7 حالة أشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ145 متردد، وتم خلع أسنان لـ5 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 37 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لـ70 متردد، وتم استخدام 12 عيادات متنقلة وتضم صيدلية ومعمل دم وسجلات.