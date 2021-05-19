شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تؤكد عدم امتداد التسرب البترولي لمحمية الجزر الشمالية بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت أجهزة وزارة البيئة بالبحر الأحمر عدم امتداد التسرب البترولي بالزيت الخام من منطقة خليج حمشة إلى محمية الجزر الشمالية، حيث يتم إجراء مسح بري وبحري لشواطئ الجزر ومناطق الغوص والشعاب المرجانية بشكل يومي للتأكد من خلو المحمية من أي تلوث بترولي.

فيما طالب مسؤولو البيئة مسؤولي الشركة العامة للبترول برأس غارب بسرعة وضع حلول نهائية وعاجلة لوقف وإنهاء التسرب البترولي بالزيت الخام بمنطقة خليج جمشة شمال الغردقة بـ60 كيلومترًا والاستمرار في أعمال المكافحة والشفط للزيت الخام وزيادة مساحة الحواجز المطاطية لمحاصرة التسرب البترولي من الامتداد إلى المياه المفتوحة والتيارات المائية وزيادة عدد العمالة اليومية بموقع التسرب.

وقام مسؤولو المحميات بإجراء مسح لشواطئ محمية الجزر الشمالية للتأكد من عدم امتداد التسرب إليها.