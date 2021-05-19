رئيس أساقفة الإسكندرية بعد تكريمه من كندا: دور الكنيسة محبة الجار وخدمة المجتمع (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة الإسكندرية في الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، الأربعاء، إنه من المهم أن تكمل الكنيسة رسالة المسيح التي تشمل محبة الله ومحبة الجار، مشددا على أهمية أن تقوم الكنيسة بخدمة المجتمع الذي تعيش فيه دون تمييز بين أبناءه وأن دعوة الكنيسة هي أن تكون نورًا وملحًا في المجتمع.

جاء ذلك في حفل منحه الدكتوراه الفخرية من كلية ويكليف بتورنتو عبر برنامج زووم، الأربعاء، مضيفًا أننا نؤمن بأهمية الحوار في تصحيح الصور المشوهة بين أتباع الأديان وأيضًا في تحقيق التناغم الطائفى والوحدة الوطنية وحل الصراعات التي تحدث أحيانا.

وشدد «حنا» على أهمية إدراك خطورة الحياد عن رسالتنا ككنيسة وهذا يحدث عندما تضعف الرؤية واستشهد بمقولة العالم الأسقفى سى اس لويس «إن الهدف هو أن نكون مشابهين لصورة المسيح في محبته».

من جانبه، قال الدكتور كريستوفر رايت، الأستاذ بجامعة ويكلف الكندية، إنه سعيد أن يقدم دكتور خدم الناس من خلال عمله كطبيب لمدة 26 سنة وحينما دُعى لخدمة المسيح أطاع وأصبح طبيبًا للنفوس، فهو له خدمة متميزة أدت إلى نمو الكنيسة واهتم بإنشاء كلية اللاهوت في مصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي كمل لعب دورًا متميزًا في الحوار المسيحي الإسلامي.

كانت كلية ويكلف قد أعلنت منح درجة الدكتوراة الفخرية في اللاهوت للدكتور منير حنا أنيس، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بمصر، في حفل خاص من خلال برنامج التواصل الافتراضي «زووم» نظرًا للقيود الحالية التي فرضتها جائحة كورونا

وذكرت كلية ويكلف بتورنتو أسباب منح رئيس الأساقفة درجة الدكتوراه الفخرية قائلة: «تقديرًا لمساهمته في نمو الكنيسة وتحويلها من ايبارشية لإقليم الإسكندرية والذي يشمل ١٠ دول أفريقية وأيضًا نمو خدمات المجتمع في مجال التنمية والصحة والتعليم، بالإضافة للدور الفعال الذي يلعبه في الحوار بين العالم الإسلامي والكنيسة».

رئيس أساقفة الاسكندرية بعد تكريمه من كندا: دور الكنيسة محبة الجار وخدمة المجتمع (صور)

رئيس أساقفة الاسكندرية بعد تكريمه من كندا: دور الكنيسة محبة الجار وخدمة المجتمع (صور)