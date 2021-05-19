شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني.. طلاب الثاني الثانوي يؤدون الامتحانات التكميلية للمتغيبين والراسبين في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الصف الثاني الثانوي بالمنيا الأربعاء، الامتحانات التكميلية لطلاب الصف الثاني الثانوي بقسميها العلمي والأدبي داخل 131 لجنة في المنيا، للذين تخلفوا عن أداء امتحان شهر ابريل، أو أدوا الامتحان ولم يحصل الطالب على 25% من الدرجة العظمي للمادة، أو 50% من درجات النهاية العظمي لمجموع الورقة الامتحانية، وللطالب أن يختار من مواد الورقة الامتحانية التي تجعله يجتاز درجة الإجابة.

حيث أدى طلاب القسم العملي، امتحان مواد اللغة الأجنبية الأولى، والإحياء، والكيمياء، وطلاب القسم الأدبي، اللغة الأجنبية الأولى، والفلسفة، وعلم النفس، وسط إجراءات وقائية واحترازية من وباء كورونا المستجد

وقال المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إن الامتحانات تجرى داخل 131 لجنة في 9 إدارات تعليمية، للطلاب المتغيبون عن امتحانات شهر أبريل أو إذا لم يحصل الطالب على 25% من الدرجة العظمي للمادة، أو 50% من درجات النهاية العظمي، لمجموع الورقة الامتحانية، وبذات القواعد التي أجريت في الامتحانات الأولى، محذرًا من التخلف عن أداء الامتحان.