شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 7 مقاهى ومحال مخالفة ومصادرة 33 شيشة فى حملة بالأزبكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت أجهزة حى الأزبكية غرب القاهرة، برئاسة اللواء يحيى الأدغم، حملة مكبرة على الكافيهات والمقاهي والمطاعم والمخال، أسفرت عن غلق وتشميع 3 محلات بويات مخالفة بالسبتية، بشارع حنا خليل، وشارع شنن، واتخاذ الأجراءات القانونية حيال ذلك، كما تم غلق وتشميع شركة للسفريات بميدان حليم لعدم الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية .



جانب من الحملات

كما أسفرت الحملة عن رفع ومصادرة 6 شيش بكافيه بشارع عرابي، ورفع ومصادرة (5) شيش بكافيه بشارع سليمان الحلبى، ورفع ومصادرة عدد (14) شيشة كافيه بشارع عرابي وغلق وتشميع المكان، ورفع ومصادرة 8 شيش وغلق وتشميع 2 قهوة مخالفة الإجراءات الاحترازية والوقائية بعطفة جلبى بشارع كلوت بك، بإجمالى 33 شيشة .



جانب من الحملات

وحذر اللواء يحيى الأدغم أصحاب المقاهى من تداول الشيشة بالمقاهي لمواجهة فيروس كورونا ومتابعة غلق المحلات بنطاق الحى في المواعيد المحددة تنفيذآ لقرار مجلس الوزراء واتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار مرض فيروس كورونا حفاظآ على سلامة المواطنين و تحقيقا للمصلحة والصحة العامة .