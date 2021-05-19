شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة إيطالية: مصر تمكنت من جذب حوالى مليون سائح منذ يوليو 2020 وحتى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة "تى تى جى" الإيطالية إن مصر تمكنت من جذب حوالى مليون سائح فى الفترة بين يوليو 2020 إلى 2021، وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يمكن مقارنته برقم عادى فى هذا الوقت إلا أنه بداية جديدة لاستئناف قطاع السياحة من جديد بعد توقف بسبب وباء كورونا.

وأشارت الوكالة إلى أن السياحة تمثل أكثر من 10% من الاقتصاد المصرى، وأوضح الرئيس التنفيذى لهيئة ترويج السياحة المصرية، أحمد يوسف، إن السياحة تعتبر أحد المصادر الرئيسية للناتج المحلى الإجمالى الوطنى ومولد أساسى للدخل للشركات، وبلغت عائدات السياحة ذروتها عند 12.6 مليار دولار مع أكثر من 13 مليون سائح فى السنة المالية 2018-2019 ومن المتوقع أن تعود الأرقام إلى مستويات ما قبل الوباء بحلول شتاء 2021، وفى الوقت نفسه نتوقع أن نشهد عائدات سياحية تبلغ 7 مليارات دولار، مع انتعاش نسبة الوافدين بنسبة 60% مقارنة بمستويات 2019.

كما أكد أحمد يوسف للوكالة الإيطالية، أن الخطوات المتخذة فى اتجاه إعادة التشغيل بدءا من البروتوكولات الصحية الصارمة الموضوعة، مضيفا: "إيطاليا منطقة رائدة لمصر، والإيطاليون يريدون العودة إلى مصر، ومع ذلك، من المرجح أن يتم تأجيل العطلات خارج أوروبا حتى عام 2022.

ولهذا فإننا نركز على زيادة وعي وسائل الإعلام الإيطالية ، والترويج لمصر ليس فقط كمكان رائع للزيارة ، ولكن أيضًا كوجهة سفر آمنة ، منخفضة المخاطر وشديدة للغاية منافس. من أجل تعزيز وجودنا في السوق الخاص بك، سنعين قريبًا أحد ممثلينا الذين سيتابعون قطاع السياحة".