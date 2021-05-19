شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: أداء جميع المسؤولين بالمحليات تحت التقييم لاستبعاد المقصرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، خلال جولته الميدانية بحي شرق وغرب أسوان، أن أداء جميع المسؤولين بالمحليات تحت التقييم والمتابعة لإستبعاد المقصرين في المهام والواجبات المطلوبة منهم .

وكلف المحافظ مسؤولي الوحدة المحلية بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان للإسراع في تسكين الباعة الجائلين بالسويقات الجديدة والتي تشمل 44 بايكة ومحل بسويقة فاطمة الزهراء بطريق السادات، علاوة على 97 بايكة ومحل بسويقة السيل الجديد، فضلاً عن السويقة الجديدة بمنطقة الجيش والتى ستضم 90 باكية ومحل على أن يراعى إنشاء دورات عمومية وخدمات أخرى لتفريغ المدينة من ظاهرة الباعة الجائلين.

وخلال جولته الميدانية استمع محافظ أسوان لشكاوى ومطالب المواطنين حيث وجه المسئولين لدراستها والعمل على تلبيتها وفقاً للضوابط والقوانين المنظمة.