شكرا لقرائتكم خبر عن وقف البصمة الإلكترونية للعاملين في التربية والتعليم بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إنه تقرر وقف البصمة الإلكترونية الخاصة بحضور وانصراف العاملين بالتربية والتعليم بالمحافظة.

وأوضح أن هذا القرار يأتي وفقًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، بتعليق العمل بالبصمة الإلكترونية مؤقتًا وتناوب أيام العمل بين العاملين بالقطاع التعليمي حرصًا على سلامة الجميع واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.