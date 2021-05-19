شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية غرب الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذ حى العامرية أول غرب الإسكندرية، بالتنسيق مع قوات الشرطة، حملة مكبرة، اليوم الأربعاء، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بقرية سند 3.

من جانبه، قال محمود بريك، رئيس حى العامرية أول، إنه تمت خلال الحملة إزالة منزل مخالف على أرض زراعية بقرية سند، لافتًا إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح «بريك» أنه تم تنفيذ حملة مماثلة أسفرت عن إزالة 4 محال مخالفة أمام محطة الصرف الصحى بالمستعمرة، مؤكدًا أنه لا تهاون مع مَن تسول له نفسه التعدى على الأراضي الزراعية.

وأشار رئيس حى العامرية أول إلى استمرار الحملات لإزالة البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية لإعادة الانضباط إلى الشارع بكل حزم وقوة وتنفيذ القانون.

صور.. حملة لإزالة تعديات على الأراضى الزراعية غرب الإسكندرية

صور.. حملة لإزالة تعديات على الأراضى الزراعية غرب الإسكندرية

صور.. حملة لإزالة تعديات على الأراضى الزراعية غرب الإسكندرية