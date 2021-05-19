شكرا لقرائتكم خبر عن جولة مفاجئة لنائب رئيس مركز المنيا تتسبب في إحالة 9 موظفين للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور رجب قياتى، نائب رئيس مركز المنيا، حملة للانضباط ومتابعة سير العمل بمجلس قروي "البرجاية"، اليوم الأربعاء، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الحملة، أحال رئيس مركز المنيا ٩ موظفين بالبرجاية للتحقيق، بسبب ما نسب لهم من تقصير بالعمل، حيث تغيب 6 موظفين عن العمل بدون عذر، و ترك اثنين أخرين عملهما، بالإضافة لموظف تاسع، نسب له تقصير موظف في أداء مهام الوظيفة.

ويأتي إحالة الموظفين التسع، بعد أربع وعشرين ساعة من إحالة 8 موظفين أخرين، من العاملين بمجلس قروزي "طوخ الخيل" للتحقيق، أمس الثلاثاء، بعد جولة مماثلة لنائب رئيس مركز المنيا.

و كان العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، قد سبق وكلف نوابه، بمتابعة سير العمل بالوحدات القروية، والأحياء، والإدارات الخدمية بمركز ومدينة المنيا، للوقوف على جودة العمل وتقديم خدمة مميزة للمواطنين، فى الوقت المحدد لها للتيسير عليهم. وكذلك متابعة الاجراءات الاحترازية ومدي الالتزام بها بنطاق القرى والأحياء.