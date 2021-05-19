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شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب تانك أكسجين بسعة 11000 لتر في مستشفى حميات كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ أنه تم تركيب تانك أكسجين بسعة 11000 لتر ويحتوي على 2 مبخر سعتهم 120 متر مكعب في الساعة - 240 متر مكعب في الساعة في مستشفى حميات كفرالشيخ وكذلك في مستشفى صدر كفرالشيخ
وأعلنت وكيل صحة كفر الشيخ أنه تم بالفعل تركيب القاعدة الخرسانية تمهيدًا لتركيب خزانات بعدد من المستشفيات الأخرى مثل كفر الشيخ العام ودسوق العام و حميات دسوق و سيدي سالم المركزي و سيدي غازي المركزي وفى إنتظار توريد الخزانات لتركيبها على الفور، وذلك لضمان إستمرار توافر الأكسجين على مدار 24 ساعة لإسعاف حالات كورونا عند اللزوم
وقدمت سلام الشكر علي مجهود الإدارة الهندسية بمديرية الصحة لحرصها الدائم على الصيانة الدورية والمستمرة للأجهزة الطبية وشبكات وتانكات الأكسجين بالمستشفيات وتحركها على الفور حال حدوث أي مشكلة
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