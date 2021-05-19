شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري بسول يلتقي نائبة زعيم الأغلبية بالبرلمان الكوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي الدكتور حازم فهمي سفير جمهورية مصر العربية بكوريا الجنوبية مع النائبة البرلمانية الدكتورة صان وو كانج، المتحدثة الرسمية باسم الحزب الديمقراطي الحاكم ونائبة زعيم الأغلبية بالبرلمان الكوري، وذلك بمكتبها بمقر البرلمان بالعاصمة سول، حيث تم تناول أهم المستجدات على الساحة السياسية لكل من مصر وكوريا الجنوبية وآفاق تطوير التعاون بين كل من البرلمان الكوري والبرلمان المصري بمجلسيه، في ضوء حداثة الانتخابات البرلمانية لدي كلا البلدين.

أبدت الدكتورة كانج استعدادها للمساهمة في تشكيل والانضمام للجمعية البرلمانية للصداقة الكورية المصرية بالبرلمان الكوري تمهيدا للقيام بزيارة للبرلمان المصري فور تحسن الأوضاع الدولية الناجمة عن جائحة كورونا، موضحة أن البرلمان الكوري بصدد تناول مسألة إنشاء جمعيات الصداقة مع الدول المختلفة، وذلك بعد أن تعطلت تلك الإجراءات بعض الشيء في ضوء تداعيات جائحة كورونا.

وأبرز السفير حازم فهمي أهمية اللجان البرلمانية التي تشارك فيها النائبة الكورية كانج في توطيد علاقات التعاون بين البرلمانين الكوري والمصري وتبادل الخبرات التشريعية في مجالات عمل تلك اللجان، مشيراً إلى عضوية النائبة كانج في لجنة ما يعرف «بالصفقة الكورية الجديدة» والتي تشمل إدارة تشريعات عملية التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي في أعقاب جائحة كورونا، وإلى عضويتها في لجنة الشؤون الصحية المعنية بتطوير تشريعات المنظومة الصحية في ضوء جائحة كورونا وتداعياتها المستقبلية، حيث تعد موضوعات تلك اللجان ذات أهمية خاصة كذلك للبرلمان المصري بمجلسيه، وذلك في ضوء تأكيد القيادة السياسة على أولوية تلك الموضوعات في إطار جهود تحقيق التنمية المستدامة في مصر.