شكرا لقرائتكم خبر عن زيارات ميدانية لمتابعة مشروعات تطوير الريف المصري داخل 114 قرية بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهودها لمتابعة المشروعات الجارية من أجل تحويل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتطوير الشامل للريف المصرى لواقع ملموس.

وكلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وحدة حياة كريمة بالمحافظة بزيارة قرية إقليت والتي تأتى من ضمن 31 قرية رئيسية و 114 قرية فرعية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة وذلك من أجل تحسين مستوى المعيشة للمواطنين بهذه القرى سواء في المرافق العامة من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وإتصالات وطرق ، بالإضافة إلى رفع مستوى جودة الخدمات بالإنشاء والصيانة الشاملة لمجمع الخدمات والمدارس ومكاتب البريد والوحدات الصحية.

ومن جانبه، أوضح المهندس ناجح مصطفى مدير وحدة حياة كريمة أن قرية إقليت يتبعها ٣ قرى فرعية هي منيحة والرغامة البلد وفطيرة ، بجانب 22 عزبة ونجع بإجمالى عدد سكان يصل لنحو 50 ألف و 900 نسمة موزعين على حوالى 10 ألاف أسرة، لافتاً بأن أعضاء لجنة وحدة حياة كريمة قامت بمتابعة الأعمال الجارية بمشروع الصرف الصحى تنفيذ الهيئة القومية حيث جارى العمل في شبكات الإنحدار بهذه القرى ، كما أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان تم توفير قطع الأراضى المطلوبة لمحطات الرفع ، فضلاً عن محطة المعالجة بمنطقة أبو وير.

وأضاف ناجح مصطفى أنه تم متابعة تنفيذ مشروع إحلال وتجديد ورفع كفاءة مدرسة الرغامة البلد الصناعية ، وعقب ذلك توجه أعضاء وحدة حياة كريمة لمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو حيث تم عقد إجتماع مع مسئولي الوحدة المحلية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وممثلين عن الأهالى حيث تم عرض عدد من قطع الأراضى لإختيار الأنسب منها لإقامة محطة الرفع والمعالجة بقرية العتمور.