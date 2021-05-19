شكرا لقرائتكم خبر عن 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء الثلاثاء، 3 حالات وفاة جديدة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد أثناء تلقيهم العلاج في مستشفى العريش العام ليصل عدد الحالات إلى 170 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية جائحة كورونا

وقال الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء في بيان، إنه سيجري اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة خلال عمليات الغُسل والتكفين بمعرفة إدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية بمقابر مدينتي العريش وبئر العبد، بحضور عدد قليل من أفراد أسرة الحالات المتوفاة.

من جانبه، شدد الدكتور حاسم حمدي، مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، على الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية تجنبًا للإصابة، والتحذير من انتقال العدوى بين المواطنين.