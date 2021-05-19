شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مفاجئة على الأسواق والمخابز في الإسكندرية .. وتحرير 150 محضراً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، على جميع المديريات الخدمية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالاستمرار في الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز، مؤكدا على مديرية التموين بتوفير كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، والقيام بحملات مرورية مفاجئة للتأكد من عدم استغلال المواطنين بأي شكل من الأشكال.

وقال محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن المديرية شنت العديد من الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز بنطاق الإدارات التموينية السبع، للتأكد من توفر السلع للمواطنين، ورصد اي مخالفات وتحرير محاضر لردع للمخالفين، مشيراً الى أنه جرى تحرير 88 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، بينها 23 محضر إنتاج خبز ناقص وزن، كما تم تحرير 18 محضر للمخابز البلدية التي توقفت عن العمل دون إذن مسبق، وخلال المرور على المنشآت تم تحرير 35 محضر لعدم وجود شهادة صحية، كما تم تحرير 27 محضرا لعدم إعلان المحال عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية الى أنه تم تحرير 6 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، و8 محاضر استخدام مطبوعات فى تغليف المواد الغذائية بالأسواق مما يضر بالصحة العامة للمواطنين، لافتاً الى أنه خلال المرور على مستودعات البوتاجاز تم تحرير 5 محاضر بيع اسطوانات بوتاجاز بسعر يزيد عن المحدد له، و 5 محاضر للمنشآت المخالفة لبيعها سجائر بسعر ازيد، وتحرير محضرين لبقال تمويني مخالف، و6 محاضر للمنشآت لعدم حملها ترخيص.