شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بحي شرق في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بحملة مكبرة استهدفت المقاهى والكافتيريات والمحال المخالفة بشوارع حى شرق المدينة، خاصة بمناطق السيل الجديد والصداقة القديمة.

وتمت خلال الحملة مصادرة 19 أسطوانة بوتاجاز، بجانب 79 كرسيًا و3 كولمان مياه، بالإضافة إلى تكييف متنقل، فضلاً عن 3 «ميزان».

وشدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على استمرار تنظيم حملات إزالة الإشغالات، بالتنسيق مع شرطة المرافق، للحد من الإشغالات، خاصة في ظل إنشاء المحافظة العديد من السويقات الجديدة، علاوة على إعادة تشغيل الباكيات والمحال المغلقة بالسويقات القديمة.