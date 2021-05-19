شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القليوبية تقود حملة لتطبيق الإجراءات الاحترازية ورفع الإشغالات بقليوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، بحمله تطهير وتعقيم وإزالة الإشغالات في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهه جائحه فيروس كورونا بمدينه قليوب.

وقال بيان صحفي الأربعاء، إن الحملة بدأت بتفقد أعمال تطوير ميدان قليوب الجارى تطويره، حيث سيتم زيادة وتوسعة المحاور المرورية بالميدان، بالإضافه إلى الحديقه والرصف والانارة.

وقامت «ريان»، بازاله اشغالات سوق خضار بحرى السكه الحديد، وذلك في إطار القضاء على العشوائيات ومنع التجمعات وإتباع الإجراءات الاحترازية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، موجهة بتنظيف ورش وتعقيم السوق، لمجابهة فيروس كورونا، وعلى الفور تم تعقيم وتطهير منطقه السوق.

وتوجهت نائب المحافظ لتفقد شارع سيدى عواد بقليوب لإزالة الإشغالات به، والتأكد من عدم تقديم الشيشه بالكافتريات. جاءت الحملة بحضور مجدى نجاح رئيس مدينة قليوب وقوة من الشرطة والمباحث بقيادة العقيد إسماعيل عبدالله مأمور قسم قليوب، والمقدم حسين الكيلانى مدير شرطة المرافق بالقليوبية، والنقيب عنتر مدير شرطة المرافق بقليوب، وأحمد جمعه نائب رئيس المدينة، ومدير الاشغالات بالمجلس.