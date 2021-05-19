شكرا لقرائتكم خبر عن استرداد 3 قطع أرض من المستثمرين المتقاعسين في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة وادي النطرون فى محافظة البحيرة برئاسة المهندس السيد حمزة، رئيس المدينة، واللجنة استرداد أراضي أملاك الدولة فى المركز بالتنسيق مع مركز شرطة وادي النطرون باسترداد ٣ قطع أراضي على مساحة ٢٧ فدان و١٦ قيراطًا من المستثمرين غير الجادين.

وقامت محافظة البحيرة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه القانونية تجاه المخالفين ووضع لافتة تحمل عبارة «أرض أملاك دولة مستردة» على تلك الأراضي.

من جانبه، قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع جميع أشكال التعديات على الأراضي المملوكة للدولة وسحب أراضي الدولة من غير الجادين منهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وردعهم واسترداد حق الدولة.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار حملات استعادة حق الدولة ومنع التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، للحفاظ على حق الشعب والأجيال القادمة منها.

حملة استرداد أملاك الدولة فى محافظة البحيرة

حملة استرداد أملاك الدولة فى محافظة البحيرة