شكرا لقرائتكم خبر عن اصطياد القراميط العملاقة وتقديمها وجبة للحيوانات بعد افتراس بط بحيرة حديقة الحيوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد إبراهيم المستشار الإعلامى لوزير الزراعة، فى تصريحات خاصة ل الخليج 365، أنه تم اصطياد 4 قراميط من بحيرة البط بحديقة حيوان الجيزة بعد افتراسها لعدد من البط الموجود بالبحيرة، وتقديمها كغذاء للحيوانات بالحديقة.

يشار إلى أنه خلال فترة غلق الحديقة تطبيقا للإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا تم نقل البط من البحيرة لمكان آمن وشفط مياه البحيرة، حيث تبين وجود 3 قراميط بأحجام كبيرة، وعلى الفور تم اصطيادها واعادة البط لبحيرته.

الجدير بالذكر، أنه تم الإبلاغ عن اختفاء عدد من البط من بحيرته للحديقة وتم التحقيق لكن لم يتم التوصل إلى حقيقة الأمر، إلا أنه تبين خلال مرور رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان شاهد أحد أنواع الأسماك تنقض على بطة واختفى بها تحت مياه البحيرة.