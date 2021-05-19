شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل مدير مدرسة للتحقيق لنشره أسماء طلبة لم يسددوا المصروفات على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبدالتواب، مدير عام مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، في محافظة القاهرة، أن محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم مدير المديرية أمر بتحويل مدير مدرسة المرج الرسمية للغات، للتحقيق، لنشره أسماء الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، كما وجه بازالة المنشور لمنع التشهير بالطلبة.

وأضاف مدير عام تعليم القاهرة لـ"الخليج 365"، أن ما قام به مدير المدرسة سلوك فردى و مروفض تماماً، موضحاً أنه تم التأكيد على جميع المدارس بإتباع الإجراءات القانوية وعدم نشر أي أسماء الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنه غير مسموح تماما بالتشهير بأسماء الطلاب.

وقال عبد التواب إن المديرية تتبع عدة إجراءات لمساعدة الطلاب المتعثرين، مشيرا إلى أن الطلاب المتعثرين عن سداد المصروفات الدراسية سيجرى بحث حالة لهم، وأن المديرية حريصة على متابعة سير الأعمال المدرسية بشكل جيد في جميع المدارس.

وكان مدير مدرسة بالمرج نشر أسماء الطلبة الذين لم يدفعوا المصروفات على صفحته على الفيس بوك.