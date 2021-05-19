شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للأنفاق: توريد 6 قطارات مكيفة جديدة للخط الثانى قبل نهاية أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الهيئة القومية للأنفاق أنه مخطط وصول 6 قطارات مكيفة جديدة متعاقد عليها لصالح الخط الثانى للمترو (شبرا ـ المنيب) قبل نهاية أكتوبر المقبل، في إطار تحديث أسطول قطارات، ليصل عدد القطارات الجديدة بهذا الخط إلى 10 قطارات.

وقالت مصادر مسئولة لليوم السابع، إن الهيئة تعاقدت على تصنيع وتوريد هذه القطارات مع شركة هونداى روتم الكورية بتكلفة 130 مليون دولار بالإضافة 63 مليون جنيه مصري، وأنه وصل منها أول قطار منذ أيام.

وأضافت المصادر، أنه مخطط تتابع توافد باقى القطارات الـ 6 بواقع قطار شهريا ليتم الإنتهاء من توريدها بالكامل نهاية أكتوبر المقبل، ليصل عدد القطارات المكيفة العاملة بالخط 10 قطارات من إجمالي 45 قطارا.

وأوضحت المصادر، أنه تم تمويل هذه الصفقة من خلال قرض ميسر من البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية والخزانة العامة للدولة، ويشمل التعاقد توريد قطع الغيار اللازمة لها لمدة 8 سنوات بعد فترة الضمان.