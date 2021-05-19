رئيس مجلس العلماء الباكستانى يثمن جهود الرئيس السيسى إزاء الشعب الفلسطينى

القاهرة - سامية سيد - ثمن رئيس مجلس العلماء الباكستانى والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء للوئام بين الأديان والشرق الأوسط، حافظ محمد طاهر محمود الأشرفى، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى لما قدمه من مساعدات للشعب الفلسطينى وفتح معبر رفح لاستقبال المصابين من قطاع غزة، مؤكدا أن "جهود مصر لوقف إطلاق النار جديرة بالثناء".

وأشاد الأشرفى، فى تصريحات خلال لقائه، اليوم الأربعاء، مع السفير المصرى لدى باكستان الدكتور طارق دحروج، ونقلتها وكالة الأنباء الباكستانية، بموقف مصر من القضية الفلسطينية واصفا إياها بأنها "خطوة في الاتجاه الصحيح".

وأوضح أن القضية الفلسطينية أصبحت قضية إنسانية فى الوقت الحالى.. مشددا على أن باكستان تدعم جهود مصر والدول العربية الإسلامية الأخرى من أجل إحلال السلام فى فلسطين.

ومن جانبه، أكد السفير المصري أن باكستان تحتل مكانة بارزة في العالم الإسلامي، مشيدا بجهودها في القضية الفلسطينية، وقال إن الحكومة المصرية تبذل قصارى جهدها لتصحيح الوضع الحالى فى فلسطين، معربا عن أمله فى وقف إطلاق النار قريبا.