شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يستعرض الأعمال الخاصة بمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشينر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتور أيمن السيد - رئيس قطاع شؤون الرصد والاتصالات والمعلومات وذلك لاستعراض أنشطة وخطط القطاع فيما يخص اعمال الرصد وخطة العمل المستقبلية للقطاع وكذلك عرض الأعمال الخاصة بمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشينر.

وسيتم تنفيذ مشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر والبالغ زمامه 588 ألف فدان من خلال وزارات الموارد المائية والرى والإسكان والتنمية المحلية بقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي ومنحة من الاتحاد الأوروبى، ويهدف المشروع لدعم عملية إزالة أو تقليل التلوث فى مصرف كيتشنر والبحر المتوسط وتحسين الوضع الصحي والبيئي للمواطنين المقيمين فى محيط المصرف بإجمالى 2.40 مليون نسمة تقريباً بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ.

وتشمل مكونات المشروع فيما يخص أعمال وزارة الموارد المائية والرى على تنفيذ أعمال لتأهيل المصرف وفروعه وتدعيم الجسور ، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وأعمال صناعية على المصارف (سحارات ، بدالات، كبارى ) وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف ، وتنفيذ عدد من مشاريع تطوير الرى والري الحديث في الاراضي المخدومة بمصرفى كيتشنر وعمر بك ، مع مراعاة إشراك المنتفعين والجهات المعنية من خلال حملات التوعية.

الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من أعمال التقييم الفنى والمالى والترسية على المكتب الاستشارى Mott Macdonald .

