شكرا لقرائتكم خبر عن الوكالة الفيدرالية الروسية لشئون الشباب تستقبل وفد وزارة الشباب المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى جريجورى جوروف نائب رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية لشئون الشباب، وفد وزارة الشباب والرياضة ، وذلك على هامش المنتدى الشبابى الروسى المصرى الأول، والذى تنظمه الوكالة الفيدرالية الروسية لشئون الشباب بحكومة روسيا الاتحادية، خلال الفترة من 17 حتى 22 مايو الحالى.

حضر اللقاء الدكتور عبد الله الباطش رئيس الوفد الشبابى المصرى بالمنتدى الشبابى الروسى المصرى الأول، رضا صالح مدير عام العلاقات العامة والخارجية بالوزارة وعضو اللجنة المشكلة من وزارة الخارجية لعام التبادل الإنساني المصري الروسي، المستشار الدكتور خالد شعلان القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة جمهورية مصر العربية فى روسيا الاتحادية، وسكرتير أول محمد الأبرق ، من السفارة المصرية بروسيا الاتحادية، كما ضم الوفد الروسي كل من تاتايانا سيليڤيرستوڤا- نائب رئيس إدارة البرامج والمشاريع الشبابية بالوكالة الفيدرالية الروسية لشئون الشباب، ڤاليريا شيرنوجورودوڤا- رئيس القسم الدولي بإدارة البرامج والمشاريع الشبابية بالوكالة الفيدرالية الروسية لشئون الشباب.

وتناول اللقاء بحث الفعاليات التى سيتم تنظيمها بين الجانب الروسى والمصرى فى مجال الشباب ضمن عام التبادل الإنسانى المصرى الروسى، بالإضافة إلى أطر التعاون بين الوكالة الفيدرالية الروسية لشئون الشباب ووزارة الشباب والرياضة المصرية.

وناقش اللقاء التبادل الشبابي في مجال القيادات الشبابية، إدارة مراكز الشباب، وكيفية الاستفادة من استراتيجية وزارة الشباب والرياضة "مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية"، وكيفية تبادل الخبرات مع الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، وتبادل الخبرات في مجال التعليم النوعي والمهني، وتبادل الخبرات في مجال الابتكارات العلمية الشبابية، وتبادل أسابيع الأخاء بين البلدين، وكذلك مناقشة مشاركة الشباب الروسي في منحة ناصر، ومنتدى التطوع العالمي، بالإضافة إلى التطرق إلى جائزة "نحن معاً".

ورحب جريجورى جوروف نائب رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية لشئون الشباب، بوفد الوزارة الشباب والرياضة، متمنيا أن يضع المنتدى الشبابي الروسي المصرى الأول أساساً راسخاً لمزيد من التعاون في المجال الشبابي بين روسيا ومصر، مؤكدا أن هذا المنتدى سيكون خير بداية لعام التبادل الإنساني.

وأشاد جريجوري جوروف بالوفد الشبابى المصرى وتنوعه من حيث التمثيل العادل للجنسين وتمثيل مختلف المناطق بجمهورية مصر العربية.

وأكد جريجوري جوروف نائب رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية لشئون الشباب، أن الوكالة على أتم الاستعداد للتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية، مشيدا بالجدية والإعداد المتميز من جانب وزارة الشباب والرياضة المصرية في مناقشات هذا الاجتماع.

ونقل الدكتور عبد الله الباطش تحيات الأستاذ الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة للرئيس الجديد للوكالة الفيدرالية الروسية لشئون الشباب ، معرباً عن تطلع وزير الشباب والرياضة في استمرار وتوسيع التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والوكالة الفيدرالية الروسية لشؤون الشباب لتحقيق أهداف عام التبادل الإنساني، واستدامة هذا التعاون لما بعد هذا العام .

وقال الدكتور عبد الله الباطش: "يرحب الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة باستضافة وفد شبابي روسي بمصر لإقامة المنتدى الشبابي الروسي المصري الثاني وذلك في اقرب وقت تفعيلاً لعام التبادل الإنساني والذي سيسهم في تنشيط الدبلوماسية الشبابية بين البلدين، مما يحقق الأهداف المرجوة من عام التبادل الإنساني بين مصر وروسيا".

وكرم وفد وزارة الشباب والرياضة نائب رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية لشئون الشباب، لإسهاماته في إنجاح زيارة الوفد المصري وحفاوة الاستقبال والاستضافة للوفد الشبابي المصري.

يذكر أنه عددا من الشباب المصري يشاركون في المنتدى الشبابي الروسي المصري الأول، والذي تنظمه الوكالة الفيدرالية الروسية لشئون الشباب بحكومة روسيا الاتحادية، وذلك من مختلف محافظات الجمهورية من المتخصصين في مجالات المنتدي ريادة الأعمال، والابتكار، والصناعات الإبداعية، والعمل التطوعي، والدبلوماسية الشبابية.