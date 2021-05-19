شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكي يزور الإسكندرية ودمياط.. ويؤكد: مصر شريك استراتيجى مهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين محافظتي الإسكندرية ودمياط في الفترة من 17 إلى 19 مايو للتأكيد على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة ومصر في منطقة الدلتا، حيث عملت الولايات المتحدة على مدى عقود مع شركاء مصريين لدعم خلق فرص العمل وحماية البيئة والحصول على المياه النظيفة، وفقا لبيان من السفارة الأمريكية عصر اليوم.

في الإسكندرية، التقى السفير الأمريكي مع المحافظ اللواء محمد طاهر الشريف وبطريرك االبطريركية الأرثوذكسية بالإسكندرية وسائر إفريقيا ثيودوروس الثاني. كما زار مكتبة الإسكندرية ومركز الجيزويت الثقافى وكاتدرائية القديس مرقس القبطية الأرثوذكسية ومركز الحرية للإبداع، بالإضافة إلى زيارته لمصنعين في المنطقة الصناعية المؤهلة وهما Alex Apparels و Galina Agrofreeze كما افتتح السفير كوهين الركن الأمريكي بالإسكندرية الذي سيستضيف آلاف المصريين في منشأة حديثة مخصصة للبرامج الثقافية والتعليمية.

كما التقى السفير كوهين في دمياط مع المحافظ الدكتورة منال عوض ميخائيل، وقام بجولة في مصنع الغاز الطبيعي المسال الذي أقامته الولايات المتحدة، كما ناقش عدداً من القضايا التجارية مع ممثلي مجتمع الأعمال.

وقد صرّح السفير كوهين خلال الزيارة قائلا: "مصر شريك استراتيجي بالغ الأهمية لنا، كما أننا ثاني أكبر شريك تجاري لمصر، وقد سعدت بهذه الفرصة التي أتيحت لى للتعرّف على المزيد عن العمل الرائع الذي يقوم به شركاؤنا المصريون في الدلتا في الوقت الذي نتوسّع فيه في علاقاتنا التجارية والثقافية والتعليمية القائمة."