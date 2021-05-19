شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "مياه القاهرة" يكشف: 7 مشروعات كبرى تدخل الخدمة بتكلفة 500 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى أنه سيتم قريبا إنهاء عدد من المشروعات الخدمية، التى تخدم العديد من أحياء القاهرة بتكلفة إجمالية 460 مليون جنيه.

وأوضح المهندس مصطفى الشيمى أنه سيتم الانتهاء من خطوط 120مم و1500 مم بمنطقة مسطرد جسر السويس حتى الفريق عرابى ضمن مشروع التطوير القومى الذي تشهده المنطقة بالكامل وخط 100مم بمنطقة ميدان ابن الحكم لخدمة مناطق شرق مصر الجديدة ويتم الانتهاء من الخطوط طبقا للجدول الزمنى المحدد بالتنسيق الكامل مع الاحياء ومحافظة القاهرة.

وأضاف أنه جار الانتهاء من خط 1200 مم بمنطقة المعادى بتكلفة 30 مليون جنيه وتأهيل مروقات محطة روض الفرج بتكلفة 30 مليون جنيه واعادة محطة مسطرد بتكلفة 15 مليون جنيه وتقليل الفاقد بمحطة مياه الفسطاط من خلال تطبيق التحكم المركزي وتأهيل المرحلة القديمة بمحطة مياه مسطرد بتكلفة 45 مليون جنيه.

وتابع المهندس مصطفى الشيمى، أنه جارى حصر المحطات والخطوط التى تحتاج إلى إعادة تأهيل للبدء فيها حتى يمكن ادخالها الخدمة فى أسرع وقت والانتهاء من المشروعات القومية المكلفة بها الشركة والتي تخدم المحاور والخطوط القومية على مستوى القاهرة.