شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يعلن دعمه وتأييده لمبادرات الرئيس السيسي لدعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رجائي عطية نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عن تأييده ودعمه لمبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي بقضية الاعتداء على القدس وعلى المسجد الأقصى، ووقت الصلاة فيه، وموجات الاعتداء والتدمير التي طالت قطاع غزة.

وقال رجائى عطية: "تابعنا بكل التقدير والفهم والعرفان، المبادرات التي اتخذها رئيس الجمهورية، فى قضية الاعتداء على القدس وعلى المسجد الأقصى، ووقت الصلاة فيه، وموجات الاعتداء والتدمير التى طالت قطاع غزة، ووسط سلبية تفشت في العالم، وسكوت على ما لا يسكت عليه، خرج الرئيس بمبادرات متعددة الجوانب، أولها أن ثوابت مصر لا ولن تتغير، وأنها تقوم برسالتها وواجباتها إزاء قضية فلسطين والشعب الفلسطيني والقدس ومسجدها الأقصى بخاصة، والقضايا العربية بعامة".

وتابع: "التزام مقدس تلتزم به مصر، وهى من أجله أعلنت موقفها للعالم وللمعتدى، وتابعت مع الدول المؤثرة في العالم وبباريس الأوضاع في فلسطين، وما يتوجب لوقف العدوان من ناحية، وتبنى الحل الشامل للقضية من ناحية أخرى"، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية لم تتوقف عند هذا الحد، فإذا بالرئيس يبادر بتخصيص خمسمائة مليون دولار لإعادة إعمار غزة، ويكلف الشركات المصرية ذات الامكانيات العالية فى التعمير، للمساهمة الفاعلة فى هذا الاعمار، والذي واكبه مباردة ثالثه، بإقامة جسر جوى ينقل إلى غزة ومواطنيها أطنانًا من المعونات الطبية والعلاجية.

واختتم نقيب المحامين:" هذه هي مصر، تعيش فينا ونعيش فيها، من أجلها، نحمد للرئيس مبادراته، ونؤيده وندعمه بكل ما نملك من قوة وإمكانيات، ومن إخلاص وفداء، يقدم العام على الدوام على الخاص، ويقتدى بهذه المثل العليا التي يقدمها الرئيس في الدفاع عن المصير المصري والفلسطيني والعربي، عاشت مصر بقيادتها وشعبها، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يوفق الرئيس إلى ما يرضيه ويرضى مصر والمصريين ورعاية للقيم والمبادئ ".

ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.