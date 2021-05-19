سيدة استجدته وسائق كتم أنفاسه.. الأمن يكشف تفاصيل الاعتداء على مواطن بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ربة منزل وسائق؛ لاعتدائهما بالضرب على مواطن وكتم أنفاسه وسرقة مبلغ مالي ومتعلقاته الشخصية، أثناء تواجده بمنزله في السيدة زينب.

تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب من إحدى المستشفيات باستقبالها (أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم) مصاب بجروح متفرقة.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع المُصاب، وبسؤاله أفاد بأنه حال تواجده بالشقة سكنه بمفرده قامت إحدى السيدات بالطرق على باب الشقة، ولدى قيامه بفتح الباب قامت باستجدائه وطلبت منه مبلغ مالي، وأثناء ذلك فوجئ بقيام آخر بدفعه داخل الشقة والتعدي عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية، وقاما بكتم أنفاسه باستخدام وسادة تحصلا عليها من داخل الشقة سكنه، وعقب إفاقته اكتشف سرقة (شاشة -هاتف محمول -مبلغ مالي -بعض المتعلقات الشخصية).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى السيارة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة، بالكشف الفني عليها تبين أنها مقيدة باسم أحد الأشخاص وحيازة (سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية) يعمل عليها كسائق وأنه وراء ارتكاب الواقعة المشار إليها بالاشتراك مع (ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن (الجيزة – القليوبية) تم استهداف المتهمان وأمكن ضبط المتهم الأول حال استقلاله السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وضبط المتهمة الثانية بمسكنها، وبمواجهتهما أقرت المتهمة الثانية بأنه نظراً لمرورها بضائقة مالية وسابقة ترددها على المجني عليه أكثر من مرة لاستجدائه والتحصل منه على مبالغ مالية وعلمها بإقامته بمفرده، اختمرت في ذهنها فكرة سرقته بالاشتراك مع المتهم الأول.

وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما، كما أضاف المتهم الأول بتخلصه من الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة بإلقائها في الطريق العام، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بسرقته بالإكراه.