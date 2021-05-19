غرفة التطوير العقاري تعلن دعمها لمبادرة الرئيس السيسي لإعمار غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت غرفة التطوير العقاري دعمها الكامل لمبادرة الرئيس السيسي بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، واستعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم الفنى المطلوبة من المطورين العقاريين.

وقال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصرية، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الغرفة تقوم بهذه الخطوة في إطار مسئوليتها الوطنية والقومية لدعم مبادرة رئيس الجمهورية ولدعم أشقائنا الفلسطينيين في أزمتهم الحالية.

وأشار إلى أن المطورين والمقاولين المصريين لديهم خبرات قوية في البناء والتعمير بالإضافة لأيدي عاملة مصرية قادرة على التطوير في وقت قياسي للغاية وهو ما تتطلبه الأزمة الحالية من تعامل والعمل على سرعة التطوير والتنمية لإصلاح ما أفسده الاحتلال، موضحا أن الدور المصري يرتكز على تنفيذ البنية التحتية.

ولفت إلى أن مبادرة الرئيس ومساندة القطاع الخاص المصري لدعم أشقائنا الفلسطينيين في نكبتهم الحالية يجب أن يكون منهجا لكل الدول العربية لتحذو حذو مصر في مساندة الإخوة الفلسطينيين، ليكون العرب يداً واحدة أمام أعدائهم، وللتكامل بين ما تمتلكه كل دولة من مزايا وخبرات.

وأضاف أن مشاركة المصريين في إعادة الإعمار تعد دعما مباشرا للإخوة الفلسطينيين ليتأكدوا أنهم ليسوا بمفردهم في هذه الأزمة، ولتستكمل مصر دورها الريادي في دعم إخواننا العرب في الرخاء والشدة.

وأشار إلى أن مصر لديها خبرة في عملية إعادة الإعمار في ليبيا والعراق بخبرات وأيادي عاملة مصرية، وهو ما كان بداية لتنفيذ استثمارات قوية للشركات المصرية فيما بعد في تلك الدول.

وأكد فخر كل مصري بمبادرة الرئيس واستعداد كل مصري مهما كانت مهنته لتقديم ما يقدر عليه لدعم أشقائه الفلسطينيين في نكبتهم الحالية.