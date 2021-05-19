"النقل العام بالقاهرة" أمام "النواب": 55 مليون جنيه انخفاضًا بخسائر الشركة بالموازنة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أعلن محمد صبري، ممثل هيئة النقل العام لمحافظة القاهرة، انخفاض خسائر النقل العام (عجز النشاط) بمشروع الموازنة للعام المالي الجديد 2021/ 2022، بواقع 55 مليون جنيه عن العام الجاري 2020/ 2021؛ حيث تقدر خلال العام الجديد بنحو 270 مليون جنيه مقابل 325 مليون خلال العام الجاري.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الأربعاء؛ لمناقشة مشروع موازنة هيئة النقل العام لمحافظة القاهرة خلال العام المالي الجديد 2021- 2022.

وقال صبري إن جملة الموازنة بلغت خلال العام المالي الجديد نحو 5.5 مليار جنيه، مقابل 5.6 مليار جنيه العام المالي الحالي، وشهدت الإيرادات انخفاضًا طفيفًا لتقدر بنحو 2 مليار و805 ملايين جنيه، مقابل 2 مليار و841 مليون جنيه.

وقال محمد حنفي، سكرتير عام محافظة القاهرة، إن المحافظة تابعت المخصصات بمشروع الموازنة الجديدة، وتشدد على أهمية تعظيم إيرادات الهيئة وتحسين الأصول، وهو ما يتم العمل عليه مع رئيس الهيئة.

وأكد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية أن مشكلتنا تتمثل في الخلل بالإيرادات؛ وهو أمر نرغب في معالجته، لا سيما أن هيئة النقل العام بالقاهرة اقتصادية ولا بد أن يكون لها ربح.

وأشار الحسيني إلى تجربته الناجحة في إعداد واحدة من كبرى محطات النقل العام في الجيزة، نصفها من القطاع الخاص، حتى وصلنا إلى 110 باصات تخرج من بولاق الدكرور لجميع أنحاء القاهرة، وهذه التجربة حققت أرباحًا للهيئة قدرها 100 مليون جنيه، قائلًا: "بعتنا رسالة لمَن يتاجر بالدولة، حيث أصبح هناك توازن في الشارع، وخرجنا من عباءة رفع التذكرة".

وأضاف السجيني أن نجاح اقتراحه بدمج القطاع الخاص بالحكومي في النقل أسهم بشكل كبير في إنهاء الزحام وتحصيل مبالغ كبيرة لصالح الهيئة العامة، وأصبح موقف الباصات ببولاق الدكرور هو أكبر موقف نقل جماعي بالمحافظة.