شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنوفية يفتتح المؤتمر العلمي الثامن بمعهد الكبد القومي «أون لاين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية فعاليات المؤتمر العلمى العالمى الثامن لقسم جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية وزراعة الكبد بمعهد الكبد القومى والذى يقام بالتعاون مع قسم التخدير والعناية المركزة عن طريق الانترنت «أون لاين» نظرا لظروف جائحة كورونا.

أشار مبارك إلى أن المؤتمر يناقش على مدار يومان التحديات في جراحات الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية مع وجود الأشعة التداخلية من خلال ست جلسات علمية تضم ٥٠ محاضرة علمية عن الجديد في جراحات الكبد وأورام الكبد وجراحة أورام البنكرياس والقنوات المرارية والجديد في زراعة الكبد من متبرع حى للبالغين والأطفال، وكذلك الاستفادة القصوى من برامج زراعة الكبد من المتوفى حديثا وسبل تطبيقها في مصر لخدمة المريض المصرى والمنظومة الصحية.

ويشارك في فعاليات المؤتمر عن بعد نخبة من أساتذة جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية وزراعة الكبد من الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، ألمانيا، النمسا، واليابان.