شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 28 كجم لحوم مذبوحة خارج السلخانة و21 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، على إستمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والدواجن بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق والوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة وكذا التأكد من سلامة المواد الغذائية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وفى هذا الإطار، شنت الوحدة لمركز ومدينة الباجور وبالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى حملة مكبرة للمرور على محلات الجزارة وبيع المواد الغذائية بنطاق المدينة، أسفرت عن ضبط 28 كجم لحوم مذبوحة خارج السلخانة، والتحفظ على 21 كجم لحوم غير صالحة للإستهلاك الأدمى ومنتهية الصلاحية، وإعدام 76 كجم لحوم مخلفات دواجن ومواد غذائية، بالاضافة إلى تحرير 9 محاضر صحية، وتحرير 9 محاضر إشغال طريق بجوار مزلقان السكة الحديد قبلى مدينة الباجور.

فيما أكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بأنة تم تحرير محاضر جنح أمن دولة ضد المخالفين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وذلك لمخالفتهم القانون رقم 10، 53 لسنة 1966 وكذا القرار الوزارى رقم 517 لسنة 1989.

وأكد محافظ المنوفية على تطبيق القانون على الجميع دون استثناءات، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة باستمرار بذل المزيد من الجهد والمتابعة المستمرة لتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين وتحقيقاً للصالح العام.