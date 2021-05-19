شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من وزارة الطيران على صورة هنا الزاهد داخل قمرة قيادة طائرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضحت وزارة الطيران المدني، في بيان لها منذ قليل، حقيقة صورة الفنانة هنا الزاهد داخل قمرة القيادة على متن إحدى الطائرات.

وقالت الوزارة في بيانها: «بالإشارة إلى ما تم تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن صورة الفنانة هنا الزاهد تظهر وهى جالسة محل مساعد قائد الطائرة داخل قمرة القيادة على متن إحدى الطائرات، فقد صرح باسم عبدالكريم مساعد وزير الطيران المدنى للشئون الدولية والإعلام بأن هذه الطائرة ليست طائرة مصرية وخارج المجال الجوي المصري».

وتابع البيان: «وقد تم التواصل مع الفنان أحمد فهمي، زوج الفنانة هنا الزاهد، والذي أفاد بأن هذه الرحلة على متن طائرة مروحية خارج جمهورية مصر العربية بخط سير زنزبار إلى سرينجيتي بدولة تنزانيا، وعليه فإن هذه الواقعة لا تدخل في نطاق سلطة الطيران المدني المصرى».

وكان في وقت سابق دعا الإعلامي أحمد موسى، الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، للتحرك بعد واقعة جلوس الفنانة هنا الزاهد في مقعد مساعد الطيار داخل قمرة قيادة طائرة.