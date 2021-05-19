شكرا لقرائتكم خبر عن إدخال 40 طنًا من المساعدات المغربية إلى قطاع غزة عبر رفح البري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سمحت السلطات المصرية، أمس الثلاثاء، بإدخال كمية من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر بوابات معبر رفح البري بشمال سيناء.

وقالت المصادر إن المساعدات مقدمة من المملكة المغربية إلى قطاع غزة، وهي عبارة عن 40 طنًا من المواد الغذائية الأساسية والأغطية وأدوية للحالات الطارئة.

وأضافت المصادر أن المساعدات تم إدخالها إلى قطاع غزة، بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني لتوزيعها في القطاع، مؤكدة تقديمها بدعم من الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس.

وكانت المساعدات قد وصلت، مساء أمس، إلى مطار القاهرة الدولي على متن طائرة مغربية قادمة من القاعدة الجوية للقوات الملكية الجوية المغربية بالقنيطرة.