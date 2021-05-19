شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب تقاعسها.. محافظ أسوان يقرر إلغاء التعاقد مع شركة النظافة بحي جنوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إلغاء التعاقد مع شركة النظافة المتخصصة في أعمال النظافة بحى جنوب، وذلك بعد رصد المحافظ وجود تراكمات من القمامة والمخلفات بشارع جبانة أسوان القديمة والمدينة الصناعية القديمة في ظل تصاعد الأدخنة بعد قيام الأهالى بحرق المخلفات نتيجة تقاعس الشركة عن رفعها أولاً بأول.

ووجه المحافظ بإجراء حصر دقيق للباعة الجائلين بسوق الشادر القديم بمنطقة الحصايا تمهيداً لإنشاء سوق حضارى كبديل عن الإشغالات التي تسبب الإختناق المرورى وإحتمالية إندلاع حرائق مع معاناة أهالى المنطقة من الإذحام والتلوث البيئى والضوضاء، وإنشاء منطقة متكاملة للخدمات بنفس الموقع تعود بالنفع للمقيمين بمناطق طريق السماد وخاصة خور عواضة والناصرية والحكروب.