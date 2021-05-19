شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء وتطوير ٧ مدارس في مركز ديرب نجم بالشرقية بتكلفة ٣٠ مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس وجيه سعدون، رئيس مركز ومدينة ديرب نجم بالشرقية، إنه جاري إنشاء وتطوير 7 مدارس بنطاق المركز، لتقليل الكثافة الطلابية والقضاء نظام الفترتين، وتقديم تعليم جيد للطلاب.

وأوضح رئيس المدينة أنه جاري إحلال وتجديد مدرسة برمكيم الابتدائية، بتكلفة إجمالية بلغت2 مليون و190 ألف جنيه بنسبة تنفيذ وصلت 52%، وأعمال توسع جزئي لمدرسة أحمد عربي الابتدائية بإكوة، بتكلفة إجمالية بلغت 4 مليون و50 ألف جنيه بنسبة تنفيذ 33%، وكذلك مدرسة محمد عبدالمنعم الثانوية بصفط زريق، بتكلفة إجمالية بلغت 7 مليون جنيه بنسبة تنفيذ وصلت 50%، بالإضافة إلى مدرسة سهام عبدالحميد السيد الثانوية بشوبك إكراش، بتكلفة إجمالية بلغت 6 مليون و744 ألف جنيه بنسبة تنفيذ 50%.

وأشار إلى أنه جاري توسع ٨ فصول بمدرسة شوبك إكراش الابتدائية، بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و400 ألف جنيه بنسبة تنفيذ وصلت 65%، وكذلك توسع ٨ فصول بمدرسة الهوابر الاعدادية، بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و400 ألف جنيه بنسبة تنفيذ وصلت 100%، بالإضافة إلى مدرسة العميد سويلم عبدالمنعم الابتدائية بعزبة فودة حبيب اللبا، بتكلفة إجمالية بلغت 5 مليون و379 ألف جنيه بنسبة تنفيذ وصلت 45%، حيث وصل إجمالي مشروعات قطاع التعليم الجاري تنفيذها بنطاق المركز 30 مليون و163 ألف جنيه.

ومن جانبه، تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية معدلات الأداء ونسب التنفيذ لأعمال إنشاء المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقا للجدول الزمني المحدد، للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن، بضرورة المرور الميدانى على المشروعات للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات بنطاق كل مركز، وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.