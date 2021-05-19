شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز شباب الشرقية تفتح أبوابها لاستقبال راغبي تلقي لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، أنه بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحيه بالمحافظة، تم فتح عدد من مراكز الشباب لإستقبال المواطنين المسجلين راغبي تلقي لقاح فيروس كورونا، وذلك للتخفيف على المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من مشقة الإنتقال لمراكز تقديم اللقاح .

أضاف وكيل الوزارة قيام مركزي شباب القنايات وكفر الأشراف بمركز الزقازيق، بإستقبال المواطنين متلقي لقاح كورونا المستجد وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات والأوبئة أثناء تلقي اللقاح، حيث أبدي المواطنون من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة سعادتهم البالغة بهذه المبادرة والتي وفرت عليهم الوقت والجهد .

فيما أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إهتمام الدولة بالمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية لهم، في ظل جائحة كورونا من خلال توفير اللقاح المضاد للفيروس، حرصاً على الصحة العامة والحد من انتشار فيروس كورونا.

أشاد محافظ الشرقية بمجهودات مديرية الشباب والرياضة، وما تقدمه من أنشطة متنوعة ومبادرات رياضية وصحية وثقافية، بجانب إطلاق الحملات التوعوية لمختلف الفئات العمرية، وكذلك تقديمها عروضا لمواهب الطلائع والشباب، فضلا عن ما قدمه أعضاء نادي الفتاه والمرأة من تنفيذ ورش عمل أون لاين وذلك باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

ناشد محافظ الشرقية المواطنين بالإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية، ومنع التجمعات وارتداء الكمامة والإلتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد ،والإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان «www.egcovac.mohp.gov.eg» للحصول على لقاح فيروس كورونا كورونا المستجد.