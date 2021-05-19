شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة ٣٤ شيشة وتغريم ٤٨ مواطنا لعدم ارتداء الكمامة في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمراكز ومدن الشرقية، من جهودها اليومية للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، والتي أقرتها الحكومة المصرية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الإحترازية أثناء المرور اليومي، للتأكد من التزام أصحاب الورش والمحال التجارية والمقاهي والكافتريات، وقاعات الأفراح وقائدي المركبات على الطرق والمواطنين، المترددين على المواقف العامة والمحال التجارية، من التزامهم بالإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ومن جانبها، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، بالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية، حملة مكبرة لمتابعة تنفيذ القرارات وتم تشميع صالون حلاقة ومطعم لعدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، كما تم تغريم ٢٩ من المواطنين بالمواصلات العامة لعدم إرتداء الكمامة الواقية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وعلى صعيد آخر تم رفع ٥٥ حالة إشغال حواجز حديدية وخشبيه وكراسي وترابيزات من الشوارع الرئيسية.

ونفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منيا القمح، بالإشتراك مع شرطة المرافق حملة على المقاهي بنطاق الوحدة المحلية بسنهوت، وتم تحرير محاضر لمخالفتهم قرار منع الشيش، وأسفرت الحملة عن مصادرة ٢٤ شيش حرصاً على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

فيما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع مسئولي الوحدة المحلية بشبرا النخلة ونقطة الشرطة، حملة لمتابعة إلتزام المحال التجارية بمواعيد الغلق المقررة، وتم تحرير محضرين لمقهي وكافتيريا مخالفين لمواعيد الغلق المحددة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

وشنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ههيا ،حملة تفتيشية على المحلات التجارية وتم تغريم ١٧ مواطن من أصحاب المحال لعدم إلتزامهم بإرتداء الكمامة الواقية حرصاًعلي سلامتهم، كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية ومركز الشرطة، حملة مكبرة للتأكد من تنفيذ قرار الغلق التام للمحال التجارية والمقاهي، أسفرت الحملة عن تغريم ٢ من المواطنين لعدم إرتداء الكمامة الواقية ،كما تم مصادرة 10شيشة من أحد المقاهي المخالفة للحد من إنتشار فيروس كورونا.

بينما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس وقوة من الشرطة، حملة أسفرت عن تغريم 3 مطاعم وكافتريا وذلك لعدم الالتزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة حفاظا على سلامة أرواح المواطنين.