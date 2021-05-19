شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية تناقش الإجراءات المتبعة لمواجهة كورونا بالمستشفيات والإدارات الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الأربعاء، إجتماعا مع مديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفراس، بحضور مديري الإدارات الفنية بالمديرية.

تناول الإجتماع مناقشة مديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات لخطة العمل اليومية، والإجراءات المتبعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، ومناقشة خطة تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، مع تكثيف المتابعة على الفرق الطبية الثابتة بمراكز التطعيم، والفرق المتحركة بالأماكن المختلفة وفقاً للخطة الموضوعة، كما وجه وكيل الوزارة بمتابعة إستهلاك الطعوم، والإستخدام الأمثل لها، وتكثيف مراجعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، بمنافذ تقديم الخدمة الطبية، والتأكد من توافر المخزون الكافي من الأكسجين لتغطية مختلف الأقسام الطبية بالمستشفي، وكذلك التأكد من توافر أسطوانات الأكسجين الكافية بالمخازن، ومتابعة الإستهلاك اليومي للأكسجين وفقاً للحالات الصحية بالمستشفي، والتأكيد على أهمية منظومة العلاج على نفقة الدولة، وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بها، موجهاً بتكثيف المتابعة الدورية على كافة الأقسام الطبية، وتكثيف المرور على الأطقم الطبية أثناء الفترات الصباحية والمسائية.

ووجه وكيل الوزارة بتلافي أية سلبيات وسرعة حل المشكلات، مؤكداً على ضرورة إتباع الإجراءات الوقائية والتطهير والتعقيم اليومي، والمتابعة المستمرة لعمل الفرق الطبية داخل أقسام العزل بالمستشفيات، وكذلك التأكد من توفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمرضي، والمتابعة المستمرة لحالات الفرز، والمرضي بوحدات العنايات المركزة بجميع المستشفيات، موجهاً بزيادة عدد الأسرة بالأقسام الطبية وفقاً لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي، وتكثيف جلسات العلاج الطبيعي، وأيضا متابعة الأمصال وفصائل الدم المختلفة، والكيماويات المعملية، ووجه بمتابعة الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية، وشدد على مديري الإدارات الصحية بالرقابة والمتابعة المكثفة للإجراءات الوقائية والاحترازية في مختلف المنشآت الحيوية والمؤسسات ودور العبادة، وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي، مع متابعة الفرق الطبية لحالات العزل المنزلي.

في سياق متصل، عقد وكيل الوزارة اجتماع آخر لمناقشة خطة تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا بالمحافظة، بحضور وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي، ومسئولي التطعيمات، وسلسلة التبريد، ومركز المعلومات، ومراقب أول الأغذية، تم مناقشة توزيع الكميات الكافية من اللقاح على الإدارات الصحية بالمحافظة، موجها بمتابعة عمل الفرق الطبية الثابتة والمتحركة المخصصة للتطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة، والتأكد من التسجيل الإلكتروني للمواطنين على موقع التسجيل قبل الحصول على اللقاح.