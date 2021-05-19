شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: تطعيم نزلاء السجون بلقاح فيروس كورونا بالتعاون مع وزارة الداخلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه من المنتظر وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» الصينى خلال الايام القليلة القادمة ليصبح إجمالى ما وصل من هذا اللقاح 2.580.400 جرعة، كما يتوقع وصول 1.9 مليون جرعة من لقاح «استرازينيكا» من خلال «كوفاكس» خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو القادم، وبذلك يصل إجمالى المتوافر من هذا اللقاح 5.253.600 جرعة.

وقالت وزيرة الصحة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أنه من المتوقع وصول مليون جرعة من لقاح «سينوفاك» الصينى، وذلك خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو أو الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل، بالإضافة إلى المادة الخام اللازمة لتصنيع 2 مليون جرعة من هذا اللقاح، التي بدأ شحنها، والمنتظر وصولها قريبا.

ونوهت وزيرة الصحة إلى استراتيجية الوزارة الخاصة بإعطاء اللقاح، وما تضمنته من توفير اللقاحات للأطقم الطبية، والمواطنين، مشيرة في هذا الصدد إلى ما يتم توفيره من اللقاحات لمختلف العاملين في المؤسسات الاقتصادية والصناعية، هذا إلى جانب التعاون مع وزارة الداخلية لتطعيم جميع نزلاء السجون، مضيفة أنه سيتم البدء في تطعيم المشرفين على امتحانات الثانوية العامة والجامعات، وذلك في إطار التوسع في الفئات المستفيدة من التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا حماية لهم.