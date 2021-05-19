شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على إنشاء «جامعة الإبتكار».. تعرف على مكانها وغرضها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس الوزراء، صباح اليوم، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، بإنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة الابتكار».



ونصّت المادة الأولى من القرار على:

أن تكون للجامعة شخصية اعتبارية خاصة.

مقرها مدينة العاشر من رمضان.

لايكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.

ويهدف إنشاء الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير.

ليس هذا فقط، بل على الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة من ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.