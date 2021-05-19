شكرا لقرائتكم خبر عن 2400 جنيه للدرجة السادسة.. مجلس الوزراء يوافق على قرار الحد الأدنى لأجور الموظفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عُقد، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء رقم (144)، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووافق الاجتماع على مجموعة من مشروعات القرارات والقوانين.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري الذي يستحق للموظف/العامل، بدءًا من أول يوليو 2021، للدرجة الممتازة أو ما يعادلها 8400 جنيه، و6000 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها.

وأن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري 4800 جنيه لدرجة مدير عام أو ما يعادلها.

وأن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري 4200 جنيه للدرجة الأولى أو ما يعادلها.

و3600 جنيه للدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها.

و3120 جنيها للدرجة الثالثة أو ما يعادلها.

و2880 جنيها للدرجة الرابعة أو ما يعادلها.

و2640 للدرجة الخامسة أو ما يعادلها.

و2400 جنيه للدرجة السادسة أو ما يعادلها.